Estratégias de ativação pós-obra da 14 de Julho são apresentadas para secretarias municipais

Depois de transformar estruturalmente a principal rua de comércio de Campo Grande, a 14 de Julho, a via será requalificada também do ponto de vista social. E para isso, várias secretarias municipais estão conhecendo os resultados do trabalho desenvolvido pela consultoria de Place Branding e Place Making realizada pela empresa Places for Us, contratada pelo Sebrae como parte do Programa Reviva Campo Grande.

Em uma conversa virtual por conta da pandemia do coronavírus, a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) reuniu representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Secretaria Municipal De Governo e Relações Institucionais (Segov), além do Sebrae, para que as secretarias que participaram do processo tomassem conhecimento do que a consultoria levantou após um trabalho de campo, abordagens em grupo e mesas de discussão que envolveu mais de 20 mil pessoas e resultou em mais de duas mil ideias sobre como reativar a 14 de Julho socialmente.

De posse dessas informações e sugestões, a Prefeitura de Campo Grande pretende estimular ações efetivas para redefinir o espaço público da área central como um todo, trabalhando com três eixos essenciais, identificados pela consultoria: turismo, inovação e comércio.

A fase de co-criação das ideias mobilizou grupos representativos de vários segmentos da sociedade, dentre eles os jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, crianças, empresários, artistas e lideranças. Os consultores foram, inclusive, para a rua, onde abordaram a população que deu várias sugestões de como ativar a 14 de Julho.