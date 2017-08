Estratégia militar dos EUA no Afeganistão é "pouco promissora", diz Lavrov

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que o novo cenário militar dos Estados Unidos no Afeganistão, com o uso de força, é um "caminho pouco promissor", segundo informações da agência de notícias russa Interfax.

Em coletiva de imprensa, Lavrov ainda disse que espera que "as cabeças quentes esfriem" nos EUA, para que Washington não entre em uma espiral de sanções contra a Rússia. O ministro declarou que gostaria de mais informações sobre a posição americana nos critérios escolhidos para as negociações com o Taleban.

Trum aprovou nesta semana a extensão da presença do Exército dos EUA no Afeganistão, apesar de não ter especificado prazos nem contingente de soldados. (Gabriela Korman - gabriela.korman@estadao.com)

