Manejo integrado do fogo é destaque no Wildfire em Campo Grande

A Conferência que está reunindo em Campo Grande profissionais que atuam no manejo do fogo e no controle de incêndios florestais vindos de todo o mundo (gestores, autoridades, técnicos, pesquisadores e brigadistas) está colocando em pauta as estratégias de combate, as novas tecnologias, mas principalmente as ações preventivas.

Nesse sentido o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, destacou nos dois pronunciamentos oficias que fez – tanto na abertura técnica, quanto na abertura oficial – o posicionamento do Governo do Estado com relação as atividades em Mato Grosso do Sul – que declarou situação de emergência – e o trabalho de combate, destacando a estratégia de manejo integrado do fogo que prevê queimadas programadas realizadas em parceria, tanto com instituições quanto com produtores rurais e a comunidade. A estratégica leva em conta questões ecológicas e sazonais, propondo um controle maior e consequente redução dos focos.

Ao enaltecer a importância de se realizar os trabalhos de prevenção e combate em sistema de cooperação, o secretário Jaime destacou o trabalho do PREVFOGO/MS na pessoa do coordenador estadual, Alexandre de Matos Martins Pereira e do Corpo de Bombeiros do Estado, na pessoa do Comandante-geral coronel Joilson Alves Amaral.





O presidente nacional do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Eduardo Bim, que representou o ministro Ricardo Salles no evento, trouxe luz ao debate sobre as questões estratégicas e falou dos desafios da instituição.

A deputada federal Bia Cavassa reforçou o compromisso com as questões ambientais e como membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal falou da sua preocupação com as queimadas no Estado. A deputada revelou que será colocado no orçamento recursos na ordem de R$ 75 milhões destinadas as atividades em todo o País.

O deputado Paulo Correa, presidente da Assembleia Legislativa, representou os colegas e destacou a importância de a discussão estar sendo realizada em Mato Grosso do Sul no momento em que atravessamos uma situação crítica com relação as queimadas no Estado.

A programação da conferência, que segue até sexta-feira (1.11) oferece debates, encontros, palestras e exposições voltadas a discutir as estratégias de controle e combate as queimadas. Previstas ainda a divulgação de trabalhos sobre os impactos do fogo para as pessoas, comunidades, recursos e ecossistemas em todas as regiões do mundo.

A Conferência, que é também um espaço para promover a cooperação internacional e a ajuda humanitária, consolidando a Estratégia Global para o gerenciamento de incêndios e o manejo do fogo, tem ainda empresas, instituições de pesquisa e especialistas no tema expondo novas tecnologias, produtos e métodos para o manejo do fogo e o controle de incêndios florestais, em estreita interação com os participantes.

Mais informações e a programação completa podem ser acessadas no site.