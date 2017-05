Estradas paulistas têm boas condições de tráfego na volta do feriado

No feriado do Dia do Trabalho, nesta segunda-feira, 1º, o motorista paulista trafega com boas condições nas principais rodovias do Estado, com pistas livres em direção ao litoral e sem grandes dificuldades nas estradas que ligam a capital ao interior.

De acordo com a Ecovias, o sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), principal via de acesso para o litoral sul de São Paulo, apresenta condições normais, sem nenhum ponto de congestionamento, assim como a Padre Manoel da Nóbrega e a Cônego Dômenico Rangoni.

A concessionária informa nesta tarde que está em vigor a operação subida, com o acesso ao Planalto podendo ser feito pelas duas pistas norte tanto da Anchieta quanto da Imigrantes. O trecho de Serra da pista sul da rodovia dos Imigrantes está bloqueado por causa da Operação Subida. Os caminhões e ônibus com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de Serra da via Anchieta.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego normal em ambos os sentidos, segundo a CCR Autoban.

A rodovia dos bandeirantes, entre os km 48 ao 23, no sentido capital, tem trânsito proibido para caminhões, que devem, portanto, utilizar a opção da Anhanguera.

Outras rodovias como Raposo Tavares, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, Mogi Bertioga e Rio-Santos, monitoradas pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), também apresentam condições boas neste feriado.

