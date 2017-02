Estradas paulistas já têm congestionamento no retorno do Carnaval

Algumas das principais rodovias de acesso a São Paulo exibem congestionamento no início da tarde desta terça-feira (28), no retorno do Carnaval. Embora muitos motoristas tenham antecipado a volta para a capital, a previsão é de que o trânsito fique mais intenso e congestionado entre 15 horas e 22 horas.

A rodovia Castelo Branco, sentido capital, começa a parar no km 76, no pedágio de Itu, e seguia parada até o trevo do Posto Doninha, no km 68. O trânsito flui alguns quilômetros e volta a parar no km 65, seguindo com paradas até o km 56, próximo do acesso a São Roque. Também há congestionamento entre o km 37 e o 35, em Jandira.

A rodovia Bandeirantes tem trânsito lento do km 64 ao 58, em Jundiaí. No retorno da Baixada Santista, o trânsito flui bem no Sistema Anchieta Imigrantes no início da tarde. Já a rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem trânsito lento com paradas entre o km 250 e o km 260 por excesso de veículos. A Tamoios está com lentidão no trecho de serra, do km 68 ao 74.

O motorista que segue para São Paulo pela rodovia Fernão Dias encontra 10 quilômetros de congestionamento na região de Atibaia e Mairiporã, do km 49 ao km 59, por conta do excesso de carros. A Régis Bittencourt, sentido São Paulo, está com 8 km de filas na serra, do km 356 ao km 348.

