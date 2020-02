Estradas paulistas apresentam tráfego normal nesta terça

A maioria das estradas de São Paulo apresentava tráfego normal no começo da tarde desta ça-feira (25), durante o feriado prolongado de carnaval.

No entanto, a Rodovia Regis Bitencourt, que liga São Paulo à região Sul do país, encontra-se com 4 km de retenção depois que um acidente interditou o km 542 da rodovia no sentido Curitiba, na região da Barra do Turvo (SP). Segundo a concessionária, uma carreta tombou e derrubou um produto perigoso. O motorista morreu no local. As equipes precisaram seguir um protocolo para fazer a limpeza da pista, mas o trecho ainda não foi liberado. De acordo com a concessionária, não há previsão de liberação da rodovia.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Por volta das 14h, o tráfego estava normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que conecta a capital paulista ao interior do Estado. A previsão de picos é das 13h às 20h desta ça-feira e das 10h às 18h de -feira (26).

O tráfego de caminhões sofrerá alteração das 14h às 22h nesta ça. Neste período, os caminhoneiros que estiverem na rodovia dos Bandeirantes no sentido capital deverão seguir pela via Anhanguera no trecho entre Jundiaí e São Paulo (km 48 ao km 23). A mudança de rodovias deve ser feita por meio da Saída 48 da Bandeirantes.

Sistema Anchieta-Imigrantes

Às 14h, o tráfego era normal no sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral. A Operação Subida deixa as duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista Norte da via Anchieta exclusivas para os veículos que retornam à São Paulo. Os motoristas que tiverem como destino o litoral, devem seguir pela pista Sul da Anchieta. O esquema ocorre nos seguintes horários:

ça-feira: até às 23h59

-feira: de 0h à 1h (no resto do dia a operação será normal)

Sistema Castello-Raposo

No Sistema Castello-Raposo, o fluxo era normal às 14h desta ça. Na ça-feira e na -feira, o tráfego de carros ocorre normalmente, com fluxo intenso entre as 13h e as 20h e com pico das 16h às 18h. Caminhões estarão proibidos de trafegar na rodovia Castello Branco, no sentido capital, na ça, das 14h à 1h.

Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto

O tráfego de veículos também permanece normal, no entanto a intensidade nas rodovias aumenta nesta ça, das 11h às 18h, e na -feira, das 13h às 18h.

Capital

A CET colocará em prática a Operação Retorno, na manhã e na tarde de -feira. A operação aumentará o monitoramento do fluxo de veículos na região dos principais acessos às rodovias, com foco nas seguintes vias: Marginal Tietê; Marginal Pinheiros; Avenida dos Bandeirantes; Avenida Presidente Tancredo Neves; Avenida das Juntas Provisórias; Rodovia Anchieta; Avenida Professor Luís Inácio Anhaia Melo; Avenida Salim Farah Maluf; Avenida Professor Abraão de Morais; Avenida Professor Francisco Morato; Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Avenida Jacu-Pêssego.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que cerca de 2 milhões de veículos deixaram a cidade de São Paulo desde a última -feira (21) para aproveitar o feriado.