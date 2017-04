Estradas paulistas apresentam boas condições de tráfego neste feriado

O motorista paulistano não enfrenta grandes dificuldades para trafegar pelas rodovias do Estado nesta manhã do feriado de Tiradentes, encontrando pistas livres em direção ao litoral e pontos isolados de lentidão nas estradas que ligam a capital paulista ao interior.

O tráfego pelo sistema Anchieta-Imigrantes, principal via de acesso para o litoral sul de São Paulo, apresenta condições normais nesta manhã, sem nenhum ponto de congestionamento. A concessionária EcoVias ainda informa que, no momento, está em vigor a operação descida, com o acesso ao litoral podendo ser feito pelas duas pistas da Anchieta e pela pista Sul da Imigrantes - a volta para a capital está disponível apenas pela pista Norte da Imigrantes.

Quanto ao tráfego nas rodovias litorâneas, como Padre Manoel da Nóbrega, Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que a situação também é de normalidade nesta manhã.

Em direção ao interior do Estado, a maior parte dos problemas está concentrada na Via Dutra. O motorista que segue em direção ao Rio de Janeiro encontra lentidão entre os quilômetros 147 e 145, em São José dos Campos, e mais a frente, entre os quilômetros 199 e 115, em Taubaté, por causa do excesso de veículos, de acordo com a concessionária NovaDutra.

Na rodovia dos Bandeirantes há apenas um trecho de trânsito intenso no sentido Interior, entre os quilômetros 51 e 49, na altura de Jundiaí - a Anhanguera apresenta tráfego normal. Na Castello Branco, são três quilômetros de lentidão em direção ao interior, entre o 35 e o 32, na cidade de Itapevi, enquanto a Raposo Tavares tem tráfego lento entre os quilômetros 44 e 45, em Vargem Grande Paulista, também no sentido Interior.

Pela Régis Bittencourt, o motorista encontra tráfego pesado na região de Miracatu, na Serra do Cafezal. Outras rodovias que cortam o estado de São Paulo, como a Ayrton Senna e a Carvalho Pinto, apresentam trânsito normal.

Veja Também

Comentários