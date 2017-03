Estradas litorâneas de SP apresentam tráfego intenso na volta do carnaval

A movimentação está intensa nas principais rodovias de São Paulo na manhã desta quarta-feira, dia 1º. Pelo menos 2 milhões de veículos deixaram a capital paulista neste feriado de carnaval.

A Rodovia dos Imigrantes registrava opr volta das 10h30 tráfego lento na pista norte entre os km 58 e 50, no sentido da capital paulista. Segundo a concessionária Ecovias, que administra a via, uma carreta quebrada ocupava a faixa 2 na altura do km 51. Dois veículos de passeio também estavam parados no trecho norte de serra.

A pista sul, que funciona para subida, era a melhor opção naquele momento. A subida pela Imigrantes é feita pelas pistas sul e norte da rodovia.

Já a Anchieta apresentava tráfego normal no mesmo horário. Ainda de acordo com a Ecovias, a descida para o litoral é feita pelas pistas sul e norte da Anchieta.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que a Rodovia Mogi-Bertioga apresentava tráfego intenso entre Mogi das Cruzes e Bertioga no sentido de Mogi. Segundo o DER, a Rio-Santos registrava 10 km de tráfego intenso entre Ubatuba e São Sebastião por volta das 10h30. Já na Rodovia Oswaldo Cruz, o tráfego intenso ocorria entre os km 94 e 78.

Já as Rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt, Presidente Dutra e Castelo Branco estavam com boas condições nos dois sentidos.

Morte

Por volta das 7h30 desta quarta-feira, um acidente na Fernão Dias provocou a morte de um ciclista. A ocorrência envolvendo um ônibus da viação Sambaíba aconteceu na pista lateral do km 87, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A Polícia Rodoviária informou que o ciclista foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial da cidade (Vila Galvão).

Veja Também

Comentários