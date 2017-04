Estradas em SP têm tráfego abaixo do normal no início da noite desta sexta

A greve geral e as manifestações alteraram a agenda de viagem dos paulistanos. No início da noite desta sexta-feira, as principais estradas de São Paulo apresentam tráfego abaixo do normal para final de semana e para feriado prolongado.

A rodovia dos Bandeirantes não tem nenhuma interdição nem ameaças de manifestações, de acordo com a Concessionária Autoban. Na Anhanguera, o trânsito é normal e sem lentidão. Mais cedo, às 18h, houve um acidente entre um carro e uma moto, na região de Campinas, na altura do quilômetro 97, sem vítimas. Houve interdição na via, mas o movimento já foi normalizado. A previsão de horário de pico para o sábado é entre 9h e 14h, quando paulistanos devem deixar a Capital para aproveitar o feriado de 1º de maio. Na segunda-feira, o horário de maior movimentação deve ser, segundo a concessionária, entre 9h e 14h.

O sistema Castelo-Raposo tem tráfego normal e esteve tranquilo durante toda a tarde, de acordo com a concessionária. A previsão era que já estivesse no horário de pico de movimento, calculado para durar até as 23h desta sexta. No sábado, a maior intensidade de carros deve acontecer entre 7h e 15h e na segunda-feira, 1º de maio, o retorno para a Capital deve ter ser maior entre 11h e 23h.

Na Regis Bittencourt, o movimento está também abaixo do normal. Há 2 km de congestionamento, na Serra do Cafezal, no sentido Curitiba, entre o km 350 e o km 348. No sentido São Paulo, o tráfego é normal. Na Fernão Dias, o movimento segue normal, sem pontos de retenção, de acordo com a Polícia Federal Rodoviária. A Via Dutra também tem movimento abaixo do normal o único ponto de lentidão está em Guarulhos, na pista local, no sentido do Rio de Janeiro, entre o km 226 e o km 223. O pico de movimento estava previsto para acontecer entre 18h e meia-noite. Para o sábado, a maior movimentação deve ocorrer entre 6h e meio-dia. Na segunda, no retorno à Capital, o maior número de carros deve trafegar pelo sistema entre 14h e 22h.

