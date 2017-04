Estradas do Rio têm 3.352 acidentes e 5 mortos no feriado prolongado

O número de multas por excesso de velocidade nas rodovias federais no estado do Rio de Janeiro no feriado prolongado de Tiradentes foi quase seis vezes maior neste ano que no mesmo período de 2016. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 3.352 por excesso de velocidade frente a 608 multas anotadas na mesma época no ano passado.

Nesses quatro dias da operação Tiradentes - de quinta (20) a domingo (23) - houve 80 acidentes, cinco mortos e 106 feridos. Com o reforço da fiscalização nos trechos com mais índices de acidentes, a operação registrou 2,4 mil infrações de trânsito. Policiais rodoviários federais flagraram 10 motoristas dirigindo sob efeito de álcool.

Além dessas, as infrações mais constantes foram o não uso do cinto de segurança, motociclista sem usar capacete, carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias e ultrapassagem proibida. No combate ao crime, foram presas 21 pessoas e recuperados 15 veículos.

Em 2016, houve 69 acidentes, quatro mortes, 73 feridos, 15 multas por embriaguez, dez prisões e dois veículos recuperados.

Veja Também

Comentários