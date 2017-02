Estradas de SP têm tráfego livre nesta segunda-feira de carnaval

As principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo apresentam boas condições de tráfego na manhã desta segunda-feira de feriado de carnaval. A expectativa é de que o fluxo se intensifique apenas amanhã, após as 12 horas, com os veículos retornando à capital paulista.

Conforme as concessionárias que administram as vias do Estado, havia um ponto de parada do km 223 ao km 224 da pista marginal da Via Dutra, no sentido de São Paulo, no município de Guarulhos, em razão de um acidente. Já na Imigrantes, os motoristas encontram lentidão do km 51 ao km 53, na direção do litoral, por causa do excesso de veículos. Nas demais estradas paulistas, nenhum problema.

