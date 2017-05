Estradas de São Paulo têm pontos isolados de lentidão no retorno do feriado

As principais rodovias paulistas mostram condições normais de tráfego para quem retorna a São Paulo no fim da tarde desta segunda-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalho, mas algumas estradas que ligam a capital ao interior têm pontos isolados de lentidão.

No sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), principal via de acesso ao litoral sul do Estado, a pista norte da rodovia dos Imigrantes apresenta tráfego intenso no sentido São Paulo, causado pelo excesso de veículos, segundo a concessionária Ecovias. O sistema Anchieta-Imigrantes está em operação subida, com acesso à capital por ambas as pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta, e chegada ao litoral somente pela pista sul da Anchieta. Ainda de acordo com a Ecovias, o tempo está bom e a visibilidade dos motorista nas vias também é considerada boa.

A via Dutra sentido São Paulo apresenta alguns pontos com tráfego lento em Taubaté por conta do excesso de veículos, de acordo com a concessionária NovaDutra.

Na Rodovia dos Bandeirantes, o motorista que retorna à capital encontra tráfego congestionado na altura de Itupeva, entre os quilômetros 77 e 56. Na Anhanguera, foi reportado tráfego intenso perto de Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 58.

Pela Régis Bittencourt, o motorista encontra fluxo intenso de veículos na pista sentido São Paulo entre os quilômetros 287 e 280, na região de Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Na Fernão Dias, há 9 quilômetros de lentidão, em Atibaia e Mairiporã.

