Estradas congestionam mais cedo na volta do feriado da Independência

Muitos motoristas anteciparam a volta do feriado prolongado da Independência para a manhã deste domingo, 10, deixando as estradas congestionadas antes do horário previsto. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Operação Subida foi adotada às 8 horas, com oito pistas operando na direção de São Paulo e apenas duas no sentido da Baixada Santista. Mesmo assim, às 10 horas, a rodovia Domênico Rangoni estava parada desde Cubatão até o início da serra e a Imigrantes tinha pontos de parada no trecho da serra.

As principais rodovias do interior para São Paulo também tinham congestionamentos. A Anhanguera tinha uma fila de três quilômetros de carros parados a partir do km 63, em Jundiaí. Já a Bandeirantes tinha sete quilômetros de fila, entre o km 80 e o 73. Outro ponto de lentidão ia do km 62 ao km 68.

Na Castelo, ao meio-dia, os motoristas enfrentavam 27 quilômetros de trânsito lento com paradas, do km 78, em Itu, ao 51, em Araçariguama. De acordo com a concessionária, muitas pessoas anteciparam o retorno para a capital.

No final da manhã, a Rodovia Régis Bittencourt tinha 28 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba-São Paulo, no trecho da Serra do Cafezal, entre Miracatu e Juquitiba. A Fernão Dias estava com 33 quilômetros de congestionamento em dois trechos no sentido São Paulo. Em Atibaia, havia 21 quilômetros de retenção, do km 15 ao km 36, e em Mairiporã, 12 quilômetros com paradas, do km 46 ao km 58.

Veja Também

Comentários