Estradas apresentam lentidão na manhã deste sábado

Rodovias registram lentidão na manhã deste sábado (24) em razão de acidente e excesso de veículos. Segundo a Ecopistas, a rodovia Ayrton Senna está com tráfego lento, no sentido de São Paulo, do km 21 ao 17, devido a acidente que interditou a faixa da esquerda, na região de Guarulhos.

A Ecovias também relata trânsito complicado na rodovia dos Imigrantes. De acordo com a concessionária, o motorista enfrenta lentidão no trecho de Planalto, no sentido do litoral, do km 40 ao 43, e também na Serra, no sentido da capital, do km 49 ao 48.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, Polícia Rodoviária Federal realiza campanhas de prevenção nas estradas.

