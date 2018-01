Estou satisfeito que democratas tenham retomado a razão, diz Trump

Trump emitiu uma declaração na tarde desta segunda-feira, depois que cerca de 25 senadores republicanos e democratas terem ajudado a negociar o fim da paralisação do governo - Foto: Correio da Manhã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está satisfeito que os congressistas democratas tenham "retomado a razão" e abandonado o bloqueio ao projeto de financiamento do governo americano, que culminou na paralisação da administração no sábado. Trump disse que seu governo fará um acordo de imigração de longo prazo "se e somente se for bom para o nosso país".

Trump emitiu uma declaração na tarde desta segunda-feira, depois que cerca de 25 senadores republicanos e democratas terem ajudado a negociar o fim da paralisação do governo. A declaração foi lida pela porta-voz Sarah Huckabee Sanders em entrevista coletiva.

O presidente disse que estava feliz que o governo voltasse a ser financiado. "Uma vez que o governo volte a operar, minha administração trabalhará para resolver o problema da imigração ilegal muito injusta". Ele disse, ainda, que "vamos fazer um acordo de longo prazo sobre imigração se e somente se for bom para o nosso país".