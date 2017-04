Estilo de cinco executivas brasileiras é analisado por consultora de moda

O dress code do universo executivo pode ser restrito, mas a criatividade de algumas mulheres ultrapassa os limites do formal e inova o modo de se vestir. Para quem deseja fugir do look “aeromoça”, que inunda os corredores de empresas Brasil afora, a consultora de moda e exclusive shopper Jeane Simon, fundadora da JS Consultoria (www.jeanne-simon.com), comenta o estilo de cinco it-women do mundo dos negócios:



Paula Bellizia

Diretora geral da Microsoft Brasil, Paula se destaca por suas referências contemporâneas na hora de se vestir. Seu look monocromático, por exemplo, é uma das principais tendências para a próxima estação. As mangas retas e amplas, por sua vez, conferem um toque oriental quase imperceptível, em alusão aos quimonos japoneses. É muita classe!

Silvia Furmanovich

A designer de jóias e empresária apresenta um look mais descontraído, porém cheio de elementos étnicos. Os óculos de sol multicoloridos e as estampas japonesas traduzem a resiliência fashion de Silvia, cujo clique foi feito em viagem. “Essa versatilidade sem perder a essência própria é uma das coisas mais bacanas quando se trata de estilo pessoal”, comenta Jeane.

Andrea Natal

As peças clássicas estão muito presentes no estilo da diretora geral do Copacabana Palace. Andrea é “o tipo de mulher cuja imagem e estilo marcam”, diz a especialista da JS Consultoria. No look, os punhos em organza com acabamento em cetim e os babados trazem a sofisticação do início do século XX.

Vânia Assaly

Acessórios, eles são indispensáveis! A Dra Vânia Assaly, endocrinologista à frente do Instituto de Prevenção Personalizada tem seu mix de anéis como peças-chave nessa foto que publicou em seu Instagram. Com acabamento em ouro branco, eles quebram a seriedade do preto e, por meio das superfícies irregulares, onferem modernidade ao look.

Flávia Bittencourt

Com um closet repleto de peças pretas e brancas, a CEO da Sephora Brasil tem o estilo marcado por diferentes cortes e caimentos. Nesse clique, a executiva das maquiagens usa um vestido turtle neck, em duas texturas. “Este é o exemplo do famoso little black dress (ou ‘pretinho básico’), que toda mulher elegante deve ter em seu guarda-roupa”, recomenda Jeane.

Veja Também

Comentários