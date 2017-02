Estátuas e outros monumentos de BH recebem adereços carnavalescos

Estátuas, bustos e esculturas das ruas e praças de Belo Horizonte também entraram na folia. Cerca de dez monumentos receberam fantasias elaboradas com material reciclável. Entre eles estão representações de escritores mineiros famosos como Roberto Drummond, Fernando Sabino, Henrique Lisboa e Otto Lara Resende.

A iniciativa é um projeto da Empresa Municipal de Turismo (Belotur), intitulado Decora BH. A curadoria é do artista e carnavalesco Leo Piló. Os adereços foram confeccionados durante oficinas abertas ao público que ele ministrou no início do mês.

De acordo com a Belotur, destacar os monumentos é também uma forma de estimular a proteção do patrimônio público, especialmente no período do Carnaval devido ao grande fluxo de pessoas.

