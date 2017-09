Estátuas de tuiuiús no Aeroporto de Campo Grande começam a ser revitalizadas

Um dos cartões-postais de Campo Grande, o Monumento Pantanal Sul, localizado na entrada do Aeroporto Internacional passa por revitalização, após quatro anos danificados. A revitalização ocorre por meio da parceria entre o Sicredi e Infraero e o responsável pela obra, que já teve início é o artista plástico Cleir, autor das esculturas, existentes desde o ano 2000.

"Fico muito feliz por fazer parte desse momento. Os tuiuiús são a primeira imagem que os turistas têm da cidade, são as boas-vindas a quem chega. Além disso, é um lindo cartão-postal da cidade e era muito triste vê-los caídos. A iniciativa do Sicredi e Infraero é um presente para os campo-grandenses e visitantes da nossa cidade", avalia Cleir.

Ainda de acordo com Cleir, a obra de restauração deve ficar pronta até o final de outubro e a obra está recebendo reforço em toda sua estrutura.

"Estamos trabalhando com material reforçado para a sustentação, além de aço e concreto estendido, o que tornará as esculturas mais resistentes", explica o artista.

Conhecidas como os tuiuiús do aeroporto, as três esculturas da ave símbolo do Pantanal foram projetadas para retratar os movimentos de um avião, sendo o pouso, decolagem e abastecimento. Em 2013, após uma forte tempestade, o monumento foi danificado e desde então estava abandonado.

Sobre o artista – Responsável por grandes obras espalhadas por Mato Grosso do Sul, Cleir homenageia a fauna regional por meio de suas obras. A Praça das Araras, o Monumento do Sobá e o Painel da Arara Azul, localizado na avenida Afonso Pena são alguns dos trabalhos do artista.

Em abril deste ano, também por meio de parceria com o Sicredi, Cleir restaurou o painel da arara azul, exposto na lateral do Bristol Exceler Hotel. Pintada em 1995, a obra estava danificada pelo tempo e voltou a dar cores e vida à principal avenida da cidade.

