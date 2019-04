Estão abertas inscrições para o Vale Universidade Indígena da UEMS

Campo Grande (MS) – Estão abertas as inscrições para o Programa Vale Universidade Indígena, que tem como objetivo dar oportunidade ao estudante e também apoiar a permanência na instituição.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho Elisa Cleia ressalta que o benefício é direcionado aos acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Poderá se inscrever no Programa Vale Universidade Indígena o acadêmico que comprove ter renda familiar até três salários mínimos e que preencha os seguintes requisitos, como ser índio, mediante apresentação do documento de registro civil, no qual deverão constar a etnia e aldeia; não possuir outro curso de graduação de nível superior; estar matriculado nos cursos de graduação presencial, reconhecidos nos termos da legislação vigente e mantidos pela UEMS; entre outros pontos constantes na resolução.

Elisa reforça que a inscrição deverá ser realizada por meio do site.

O não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da inscrição.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)