Estão abertas as inscrições para processo seletivo de médico-legista temporário

As inscrições do processo seletivo simplificado de Médicos-Legistas Temporários foram reabertas, nesta quarta-feira (30.10), e poderão ser realizadas até o próximo dia 06 de novembro de 2019, através do site.

O Processo Seletivo será dividido em etapas de inscrição (caráter eliminatório) e avaliação curricular (caráter eliminatório e classificatório).

Ao todo, são ofertadas 10 vagas distribuídas entre as unidades regionais de Aquidauana (1), Coxim (2), Jardim (2), Naviraí (2), Nova Andradina (2) e Paranaíba (1). A remuneração é de R$ 7.377,66 para carga horária de 40h semanais.

Para concorrer às vagas, os interessados devem preencher os seguintes requisitos básicos: possuir Curso de Ensino Superior em nível de Graduação em Medicina, reconhecido pelo MEC; possuir registro no CRM; nacionalidade brasileira; possuir, no mínimo, vinte e um anos completos na data de encerramento das inscrições; estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos.

Também é necessário estar quite com as obrigações militares e eleitorais, conforme o caso; boa conduta na vida pública e privada, não registrando antecedentes criminais, nem ter praticado infração penal; plena aptidão física e mental, comprovadas mediante parecer médico específico; possuir habilitação para conduzir veículos, comprovada pela Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria “B”.

O período de contratação será de até 18 meses, podendo ser renovado ou rescindido a qualquer tempo, na forma da Lei Estadual n. 4.135 de 15 de dezembro de 2011, e suas alterações. Confira o edital de reabertura das inscrições do Processo Seletivo nas páginas 47 e 48 da edição nº 10.018 do Diário Oficial do Estado.