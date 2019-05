Estão abertas as inscrições para o Workshop Crimes de Trânsito

Estão abertas inscrições para o I Workshop – Crimes de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), ação programada para encerrar a campanha do Maio Amarelo, no dia 29.

O objetivo é promover um debate de alto nível com técnicos respeitados dos mais distintos órgãos sobre um problema atual que tem gerado discussões jurídicas quanto aos procedimentos adotados com os condutores que acabam desrespeitando o próximo, cometendo excesso no trânsito e incorrendo em crimes graves como o de homicídio.

Haverá palestras com representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil de MS (OAB). Será realizada ainda uma mesa redonda para debates sobre o assunto com representantes do Departamento de Trânsito do Estado e demais áreas.

As inscrições deverão ser feitas pelo site www.detran.ms.gov.br e na entrada do evento o interessado precisa doar 1 quilo de alimento não perecível.

O evento será realizado na sede da OAB seccional de Mato Grosso do Sul, no dia 29 de maio das 2 às 6 horas da tarde.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro