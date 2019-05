Estão abertas as inscrições para o Workshop Crimes de Trânsito

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) está com as inscrições abertas para o I Workshop – Crimes de Trânsito, ação programada para encerrar a campanha do Maio Amarelo, no dia 29.

O objetivo é promover um debate de alto nível com técnicos respeitados dos mais distintos órgãos sobre um problema atual que tem gerado discussões jurídicas quanto ao procedimento adotados com os condutores que acabam desrespeitando o próximo, cometendo excesso no trânsito e incorrendo em crimes graves como o de homicídio.

Haverá palestras com representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Será realizada ainda uma mesa redonda para debates sobre o assunto com representantes do Departamento de Trânsito do Estado e demais áreas.

A primeira palestra será ministrada pelo Chefe de Fiscalização do Detran-MS, André Canuto, que vai abordar a fiscalização de trânsito e seu dever social. “Essa palestra visa esclarecer o papel dos Agentes de Trânsito quanto a sua função junto a sociedade, a fim de que se garanta um trânsito mais organizado e harmônico. Trabalhando com exemplos reais do cotidiano de como a fiscalização é responsável direta pela diminuição dos números de acidentes de trânsito”, concluiu.

As inscrições deverão ser feitas pelo site do Detran e na entrada do evento o interessado precisa doar 1 quilo de alimento não perecível.

Programação

Palestra 1 -Fiscalização de trânsito e seu dever social

Palestrante : André Canuto – Chefe de Fiscalização do Detran-MS

Palestra 2 – As leis de trânsito em defesa da vida.

Palestrante: Erickson Carlos Lagoim – Membro da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB-MS

Palestra 3 – O dever do estado na segurança viária

Palestrante: Fabio Ianni Goldfinger – Coordenador do Núcleo Criminal do Ministério Público –MS

Palestra 4 – A necessidade de aplicação das penas nos crimes relacionados ao trânsito

Palestrante: Fernando Chemin Cury – Juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de MS

O evento será realizado na OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul) no dia 29 deste mês, das 14h às 18h.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)