Curso online de “Boas Práticas Agropecuárias” estará disponível nos próximos 60 dias

O curso, que é direcionado a gerentes, administradores, profissionais de ciências agrárias e proprietários de áreas rurais, tem como objetivo modernizar as boas práticas agropecuárias de profissionais que atuam em Mato Grosso do Sul.

Totalmente gratuito, o curso será ministrado por módulos e terá carga horária de 30 horas, e foi desenvolvido pela equipe Escola de Governo, em parceria com profissionais da Embrapa.

No primeiro módulo serão abordados temas como importância e definição do Programa Novilho Precoce, oportunidades para o produtor e verificação, parcerias e resultados. Após a finalização de cada módulo, será apresentado um “quiz” com três perguntas de múltipla escolha, e um questionário com cinco perguntas sorteadas a partir de um banco de questões.

No módulo 2 o tema abordado será a sustentabilidade. Já o módulo 3 será direcionado a questão de infraestrutura e o quarto módulo será composto por três aulas: Bem-estar animal, Suplementação Animal e Manejo Reprodutivo.

O curso estará disponível em ambiente virtual nos próximos 60 dias.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

