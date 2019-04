Estande do Governo na Expogrande é lançado com a presença do governador Reinaldo Azambuja

Campo Grande (MS) – Foi aberto na noite de quinta-feira (5) o estande do Governo de Mato Grosso do Sul na Expogrande 2019 – uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste. Pensado para aproximar o cidadão do poder público, o espaço foi estreado com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

“É mais uma oportunidade para atendermos as demandas da sociedade, em especial do setor produtivo”, destacou o governante.

Com coordenação da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), o estande conta a participação de diversas instituições estaduais ligadas ao campo, ciência, tecnologia, trabalho, lazer e cultura. No local serão oferecidas séries de palestras, oficinas e atendimentos institucionais.

Gabinete Itinerante

Pelo quarto ano consecutivo, o Governo de Mato Grosso do Sul tem o Gabinete Itinerante na Expogrande – espaço montado para o governador Reinaldo Azambuja e os secretários estaduais cumprirem expediente.

Estão confirmados atendimentos da Segov, Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Seinfra (Secretaria de Infraestrutura) e SES (Secretaria de Saúde).

Confira a programação do estande do Governo e do Gabinete Itinerante:

Sexta-feira (5 de abril): expediente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundec); exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária;

expediente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundec); exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária; Sábado (6 de abril): expediente da Fundação de Turismo (Fundtur); exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária;

expediente da Fundação de Turismo (Fundtur); exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária; Domingo (7 de abril): exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária;

exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária; Segunda-feira (8 de abril): expediente do secretário de Saúde, Geraldo Resende; exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária;

expediente do secretário de Saúde, Geraldo Resende; exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária; Terça-feira (9 de abril): expediente do governador Reinaldo Azambuja e dos secretários Eduardo Riedel (Segov) e Jaime Verruck (Semagro); exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária;

expediente do governador Reinaldo Azambuja e dos secretários Eduardo Riedel (Segov) e Jaime Verruck (Semagro); exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária; Quarta-feira (10 de abril): expediente do secretário Carlos Alberto de Assis (chefe de gabinete do governador); exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária;

expediente do secretário Carlos Alberto de Assis (chefe de gabinete do governador); exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária; Quinta-feira (11 de abril): expediente da Semagro, Iagro e Agraer; exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária;

expediente da Semagro, Iagro e Agraer; exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária; Sexta-feira (12 de abril): expediente do vice-governador e secretário de Infraestrutura Murilo Zauith; exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária;

expediente do vice-governador e secretário de Infraestrutura Murilo Zauith; exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária; Sábado (13 de abril): expediente da diretora-presidente da FCMS, Mara Caseiro, e apresentações do Rede Solidária; exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária;

expediente da diretora-presidente da FCMS, Mara Caseiro, e apresentações do Rede Solidária; exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária; Domingo (14 de abril): expediente da diretora-presidente da FCMS, Mara Caseiro, e apresentações do Rede Solidária; exposições de alimentos da agricultura familiar (Agraer) e de artesanatos da Fundação de Cultura (FCMS); espaço dedicados às crianças (Fundesporte); e apresentação cultural do Rede Solidária.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro