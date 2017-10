Estamos prontos para qualquer resultado em diálogo com UE sobre Brexit, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta quarta-feira que seu governo está pronto para "qualquer eventualidade" nas negociações da saída do país da União Europeia, o chamado Brexit, inclusive a possibilidade de não haver acordo. "Está profundamente em nossos interesses que as negociações tenham sucesso", afirmou, o que resultará em uma nova relação entre o Reino Unido e o bloco. "É nossa responsabilidade como governo nos preparar para qualquer eventualidade. E deixe-me ressaltar para todos aqui: isso é exatamente o que estamos fazendo", afirmou. May discursou na conferência do Partido Conservador.

A premiê pediu desculpas a seu partido pelo resultado fraco nas últimas eleições. "Eu liderei a campanha e eu me desculpo", afirmou. O Partido Conservador acabou perdendo a maioria que tinha no Legislativo na disputa eleitoral e agora lidera um governo minoritário. Fonte: Associated Press.

