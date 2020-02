Estadual de Futebol 2020: Comercial bate o Operário no Comerário 191

Campo Grande (MS) – Deu Colorado no 191º Comerário. Neste sábado (22.02), o Comercial venceu por 2 a 0 o Operário, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande. Além do clássico campo-grandense, mais três partidas movimentaram a sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Os gols do clássico mais tradicional do Estado só saíram na reta final da etapa complementar. Mateus Noturno fez o primeiro, em chute próximo à marca da cal, aos 39’. Cinco minutos depois, Marcelinho cruzou a bola do lado direito. O lateral operariano Rhuan tentou interceptar e acabou colocando a bola contra sua própria meta.

A rodada também teve clássico entre Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão (Serc) e Costa Rica. No Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, em Chapadão do Sul, os donos da casa tiveram um jogador a mais durante quase 90 minutos. Rodolfo, goleiro do Costa Rica, recebeu cartão vermelho logo aos 7 minutos, após impedir chance clara de gol do adversário, cometendo falta fora da área. O Pica-Pau aproveitou a vantagem numérica em campo e aplicou 2 a 0. Gabriel (21’) e Henrique Luiz (40’) marcaram.

No estádio Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, o Loucão, em Maracaju, Douglas Candango fez o único gol da vitória do Maracaju Atlético Clube sobre o Clube Esportivo Nova Andradina (Cena). A rede balançou aos 24 minutos do segundo tempo.

Neste sábado (22.02), a competição também teve o segundo empate sem gols. Aquidauanense e Corumbaense não saíram do zero no Estádio Municipal de Aquidauana Mário Pinto de Souza, o Noroeste. O Carijó da Avenida teve Robinho expulso ainda no primeiro tempo e mesmo assim conseguiu garantir um ponto.

Confira a classificação momentânea do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2020:

1°: Águia Negra – 13 pontos (5 jogos)

2°: Costa Rica – 8 pontos (5 jogos)

3°: Aquidauanense – 8 pontos (5 jogos)

4°: Operário – 7 pontos (5 jogos)

5°: Comercial – 7 pontos (5 jogos)

6°: Serc/Chapadão – 7 pontos (5 jogos)

7°: Maracaju – 7 pontos (5 jogos)

8°: Corumbaense – 5 pontos (5 jogos)

9°: Pontaporanense – 4 pontos (5 jogos)

10°: Cena/Nova Andradina – 2 pontos (5 jogos)

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto de destaque: Franz Mendes