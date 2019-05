Estados Unidos impõem novas sanções sobre o Irã

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou que seu governo vai impor sanções sobre os setores iranianos de ferro, aço, alumínio e cobre. O anúncio foi feito depois de Teerã ter afirmado que iria se retirar parcialmente de um acordo que tem como objetivo conter o seu programa nuclear.



Em declaração divulgada nessa quarta-feira (8), Trump afirmou que as novas sanções têm como alvo receitas provenientes da venda para o exterior de metais industriais, que representam 10% das exportações do país. O comunicado alerta ainda que Teerã deve esperar medidas adicionais caso não modifique fundamentalmente a sua conduta.



O Departamento do Tesouro americano está pedindo a empresas e indivíduos que parem completamente de negociar com o Irã, no setor de metais, em até 90 dias.