Estado vai premiar municípios finalistas do prêmio Mariluce Bittar

No dia 12 de dezembro serão premiados os municípios vencedores do prêmio “Mariluce Bittar: Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018”. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), vai contemplar as gestões com boas ações na área da Assistência Social.

O objetivo do Prêmio é ser instrumento para identificar, disseminar e reconhecer práticas bem-sucedidas desenvolvidas pela política de assistência social e que estejam contribuindo para modernização, inovação, eficácia e eficiência do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

“Os municípios já desenvolvem muitas ações, mas o Prêmio é uma oportunidade de sistematizarem essas iniciativas e divulgarem. Uma ação que está sendo desenvolvida em um município pode ajudar outro município; é uma troca de experiências”, explica a superintendente da Política de Assistência Social da Sedhast, Salette Marinho de Sá.

Os responsáveis pelos municípios puderam fazer as inscrições em uma das três categorias: Serviços Socioassistenciais; Benefícios e Programas Socioassistenciais; e Gestão do Suas. Serão premiados os três finalistas de cada categoria, que receberão gratificação em dinheiro e placas de homenagem.

1º Lugar: R$ 5 mil

2º Lugar: R$ 3 mil

3º Lugar: R$ 2 mil

Os municípios finalistas nas três categorias são: Aquidauana, Camapuã, Nova Andradina, Bonito, Campo Grande, Porto Murtinho, Batayporã, Nova Andradina e São Gabriel Do Oeste.

Mariluce Bittar

A professora doutora Mariluce Bittar, falecida em 18 de fevereiro de 2014, formou-se em Serviço Social pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (Fucmt), fez doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e pós-doutorado também em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi professora da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), fez parte do corpo docente e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), coordenando o Mestrado nos anos de 2001 a 2007. Nos inúmeros cargos que acumulou na carreira profissional, era reconhecida internacionalmente e recebeu vários prêmios.

A solenidade de premiação dos finalistas do Prêmio acontecerá na quarta-feira (12.12), às 14h30, na Escola do Suas/MS Mariluce Bittar (localizada na rua André Pace, 630, no bairro Guanandi, em Campo Grande).