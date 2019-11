Morenão deve ser reaberto em janeiro após receber projeto de reforma

“Vamos transformar o Morenão em um grande templo de eventos”, disse Carlos Alberto Assis - Foto: Divulgação

Parceria entre o Governo do Estado e a Universidade Federal de MS (UFMS), com a conveniência do Ministério Público Estadual (MPE), garantirá a liberação do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) para o Campeonato Estadual para 2020. As obras de adequação do estádio, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, serão executadas em caráter emergencial com previsão de conclusão para janeiro do próximo.

Foi o que anunciou o secretário especial do Governo do Estado, Carlos Alberto Assis, ao receber na tarde desta terça-feira o projeto executivo da revitalização do Morenão, concluído dentro do prazo pela UFMS, com o apoio técnico da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Planejamento). O projeto estabelece um cronograma de prioridades e etapas e a primeira intervenção a ser executada objetiva cumprir as exigências do Ministério Público.

Acessibilidade; entrada principal do estádio, inaugurado em março de 1971, terá elevador

“O Morenão deixará de ser apenas do futebol, será uma grande arena de eventos”, disse o secretário. “Vamos sediar aqui grandes jogos do Campeonato Brasileiro e também do nosso futebol, revivendo o Comerário e reacendendo a rivalidade entre os principais clubes de Campo Grande”, acrescentou. Carlos Alberto disse que o Estado, por determinação do governador Reinaldo Azambuja, disponibilizará R$ 4 milhões para a reforma do estádio.

Nova estrutura inclui elevador

O projeto de revitalização, elaborado pela UFMS, inclui obras de infraestrutura, como acessibilidade, novos banheiros, cobertura do fosso ao redor do campo e construção de um elevador na parte externa, na entrada principal do estádio, com acesso às cobertas (setor de cadeiras e arquibancadas). Também inclui reforma na parte elétrica e no sistema de prevenção a incêndios e construção de uma plataforma para cadeirantes no espaço atual do fosso.

Assis anunciou que o Estado usará espaços do estádio, que também abrigará as escolas de samba

“A prioridade do projeto é a parte estruturante, ficando para uma segunda etapa a parte do gramado, placar eletrônico e a instalação de cadeiras em toda a arquibancada”, adiantou o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Marcelo Miranda. Ele explicou que a liberação do estádio depende de obras emergenciais nos setores de segurança, hidráulica, elétrica e acessibilidade. Banheiros químicos serão instalados para o Estadual.

Durante a solenidade de entrega do projeto executivo pela UFMS ao Governo do Estado, o secretário Carlos Alberto Assis destacou a parceria da instituição do ensino na revitalização do Morenão, um patrimônio do Estado e do futebol, e o interesse do MPE em buscar uma solução definitiva para a reabertura do estádio. “Com o empenho dos atores e a participação fundamental do Ministério Público com certeza alcançaremos esse objetivo”, frisou.

Recursos garantidos, via Procon

Para o reitor da UFMS, Marcelo Turine, o resgate do Morenão, com a disponibilidade de recursos do Estado, contempla não apenas o futebol, mas, sobretudo, preserva um patrimônio federal. “Estou muito feliz por essa parceria, enquanto UFMS. Hoje não temos orçamento para reformar e manter o estádio e sua reabertura se somará a revitalização que estamos fazendo no seu entorno, onde o objetivo é instalar serviços públicos e dar vida àquele lugar”, disse.

Os recursos previstos para a execução da reforma serão disponibilizados pelo Estado via Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, vinculado ao Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de MS). O superintendente do órgão fiscalizador, Rodrigo Bezerra Vaz, informou que tão logo a Agesul, que licitará a obra, tenha uma previsão orçamentária, o conselho do fundo se reunirá para deliberar sobre a liberação dos recursos.

Presentes ao ato, realizado na rampa inferior do estádio, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joílson Alves; representantes da Polícia Militar, Agesul, Procon e Ministério Público e dirigentes do futebol profissional. Na sequência, o secretário Carlos Alberto Assis se reuniu com os clubes para anunciar as medidas para reabrir o Morenão, cujas instalações passarão a abrigar órgãos estaduais e as escolas de samba da Capital.