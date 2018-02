Estado que atingiu meta de cirurgia eletiva receberá recurso extra do governo

Para receberem os recursos, estados e municípios devem estar com a fila única atualizada e cadastrada junto ao governo federal - Foto: Sistema Nacional de Saúde

O Ministério da Saúde liberou R$ 61,1 milhões para repassar aos 67 municípios de 17 estados que atingiram a meta de mutirões de cirurgias eletivas, conforme produção cirúrgica realizada. Segundo o ministério, os estados que cumpriram a meta poderão receber o dobro dos recursos pagos no último semestre.

Em 2017, foram feitas mais de 80,6 mil cirurgias eletivas. Entre as cirurgias eletivas estão previstos procedimentos de média e alta complexidade, sem caráter de urgência, como cirurgias de pele, tecido subcutâneo, oftalmológicas; cirurgias das glândulas endócrinas; cirurgias do sistema nervoso central e periférico; cirurgias das vias aéreas superiores, da face, cabeça e pescoço; cirurgias e oncológicas; cirurgias do aparelho circulatório e digestivo e cirurgias do aparelho osteomuscular.

O modelo de fila única para cirurgias eletivas foi adotado no ano passado em uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde, estados e municípios. Para receberem os recursos, estados e municípios devem estar com a fila única atualizada e cadastrada junto ao governo federal.