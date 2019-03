Estado oferta mais de 700 vagas para quem está à procura de emprego

Campo Grande (MS) – Para quem está à procura de uma chance de recolocação no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece no começo desta semana 736 oportunidades de emprego.

Na Capital com 181 vagas , as funções são diversas entre elas estão: arquivista de documentos (5), copeiro (9), motorista de caminhão (11) e trabalhador volante da agricultura (20) – estas vagas são temporárias e destinadas, exclusivamente, aos indígenas para trabalharem na região Sul do Brasil.

No interior, os municípios de Bataguassu (57), Costa Rica (61), Iguatemi (196) e Sonora (70) concentram o maior número de vagas nesta semana. Além disso, vários outros oferecem vagas de emprego. Consulte o site da Funtrab , acesse o Boletim de Vagas e encontre a oportunidade que você procura.

Em Campo Grande, os interessados para participarem da seleção precisam levar documentos pessoais e carteira de trabalho na Funtrab (rua 13 de Maio, 2.773, Centro), das 7h às 17h. Já no interior, as pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade também estão no Boletim de Vagas.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo / Xuxa