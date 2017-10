Estado oferta mais de 100 cursos para o desenvolvimento dos servidores

Campo Grande (MS) – Mais de 100 cursos pensados para o desenvolvimento profissional dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul foram ofertados pelo Governo do Estado em dois anos e 10 meses na gestão Reinaldo Azambuja. As capacitações foram e são oferecidas pela Fundação Escola de Governo (Escolagov), vinculada à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Os cursos de capacitação com foco no campo de atuação dos servidores fazem parte do planejamento estratégico da atual gestão, que visa a melhoria do serviço público e das entregas à população. Ao todo, mais de 18 mil servidores foram qualificados no período.

Os investimentos têm trazido retorno significativo para a sociedade, avalia o governador. “Investir na qualificação do funcionalismo é melhorar o desempenho do planejamento estratégico. A atração de novos investimentos traz muitos benefícios e contribui para a desburocratização da máquina pública, trazendo recursos adicionais para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população”, destaca Reinaldo Azambuja.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: David Majela