Estado libera recursos para estruturar Parque Municipal de Dourados

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) liberou R$ 250 mil para aplicar na estruturação do Parque Natural Municipal do Paragem, de Dourados. Os recursos são oriundos de compensação ambiental e foram anunciados pelo secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna, em reunião nessa segunda-feira (7.8) com a prefeita de Dourados, Délia Razuk, o vice-prefeito Marisvaldo Zueli, vereadores e secretários municipais.

Ricardo Senna estava acompanhado do superintendente de Meio Ambiente, C&T, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta. Além da reunião na Prefeitura, eles também se encontraram com empresários no auditório da unidade do Sebrae, vistoriaram as obras de melhorias e ampliação do Núcleo Industrial de Dourados e na parte da tarde, continuaram a agenda de trabalho em Fátima do Sul.

“Os parques são grandes prestadores de serviços ambientais. Melhoram a qualidade do ar, da água, e ainda oferecem oportunidade de lazer e recreação para a população, elevando a qualidade de vida em geral”, ponderou Senna ao anunciar a liberação dos recursos. Cabe ao município, agora, elaborar o Plano de Trabalho para utilização dos recursos, o que a prefeita Délia Razuk assegurou que será feito o mais breve possível.

Ela agradeceu ao secretário pelo anúncio do investimento e determinou que o presidente do Instituto de Meio Ambiente do município, Fábio Luís da Silva, tome os procedimentos necessários para regularizar o Parque e ter acesso, inclusive, a mais recursos de compensação ambiental a fim de implantar as obras necessárias de cercamento e estruturação. A intenção é abrigar, ali, um laboratório de educação ambiental aberto às escolas, “para que compreendam desde pequenos a importância da conservação do meio ambiente”, disse.

O Parque

O Parque Natural Municipal do Paragem acompanha trecho do curso do córrego com o mesmo nome, que corta o perímetro urbano do município. Abrange uma área de 16,44 hectares com presença de vegetação da Mata Atlântica. Já possui plano de manejo e conselho gestor e está devidamente informado no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação, estando apto, portanto, a receber recursos provenientes de compensação ambiental e outros fundos.

Texto e fotos: João Prestes – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

