Estado libera R$ 1,7 milhão para pesquisa e desenvolvimento tecnológico na agricultura

Campo Grande (MS) – O “Programa Validação das Tecnologias para as Culturas de Soja e Milho em MS” ganha um novo gás com a destinação de recursos do Governo do Estado. Na manhã desta segunda-feira, dia 28, o governador Reinaldo Azambuja liberou R$ 1,7 milhão do orçamento da Semagro e do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Soja e Milho para a Fundação MS, empresa privada com 26 anos de experiência na área de pesquisa e difusão.

Os recursos irão financiar pesquisas sobre a eficiência dos defensivos agrícolas (herbicidas, inseticidas e fungicidas) no controle dos principais problemas fitossanitários das lavouras. Com os resultados será possível definir estratégias de adubação com calcário, fósforo e enxofre, e consequentemente indicar quais são as melhores cultivares de soja e híbridos de milho em mais de 10 regiões agrícolas do Estado nas próximas safras.

Ao assinar o convênio, Reinaldo Azambuja falou de sua satisfação, pois este é um recurso investido e que acaba voltando em benefício da produção.

Diretor-presidente da Fundação MS, Luciano Muzze, agradeceu o apoio do setor público para a execução do projeto.

Os resultados gerados serão diretamente repassados aos produtores e técnicos que atuam na assistência técnica, por meio das atividades da Rede de Validação de Tecnologias para as Culturas de Soja e Milho em Mato Grosso do Sul.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)