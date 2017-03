Estado Islâmico reivindica ataque em Londres

O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque nos arredores do parlamento do Reino Unido que deixou ao menos três mortos e dezenas de feridos, afirmando que a ação foi em resposta aos ataques da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o grupo extremista na Síria.

A informação foi divulgada pela agência de notícias afiliada ao Estado Islâmico, a Amaq News. O grupo tem reivindicado a responsabilidade por esse tipo de ataque, mas a natureza e a amplitude de seu envolvimento permanecem incertos.

O homem suspeito de ser o responsável pelo atentado nasceu no Reino Unido e já havia sido investigado pelas autoridades por relação com extremismo, mas não tinha sido visto como "parte do escopo de Inteligência, disse a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Fonte: Dow Jones Newswires.

