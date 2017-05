Estado Islâmico lança ataque perto de cidade síria de Tabqa, liberada pelas FSD

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) lançou nesta quinta-feira (11) um ataque contra as milícias Forças da Síria Democrática (FSD) em dois povoados situados ao Sudoeste de Al Tabqa, um dia depois de ter perdido o controle da estratégica represa de Al Tabqa e do povoado homônimo. A informação é da Agência EFE.

Em um comunicado publicado na página oficial na internet, as FSD, lideradas por milícias curdas e apoiadas pelos Estados Unidos, informaram que os terroristas do EI atacaram esta madrugada os povoados de Aiad al Kabir e Mushairafa, e que os confrontos se prolongaram durante horas.

As FSD asseguraram que pelo menos 26 terroristas morreram e três veículos militares carregados com metralhadoras foram destruídos durante os choques entre seus milicianos e os combatentes do EI nas periferias destes povos.

As FSD anunciaram ontem a retomada da represa de Tabqa, a maior do país árabe e expulsaram também os extremistas do EI dos últimos bairros que controlavam.

Ao Tabqa, considerada a capital do califado "autoproclamado pelos extremistas em junho de 2014", é estratégica por causa de sua proximidade da represa no rio Eufrates.

