Estado Islâmico divulga vídeo com ameaça à China

Um vídeo do Estado Islâmico parece mostrar recrutas da minoria muçulmana Uighur da China ameaçando "vingar a opressão", alimentando a afirmação de que Pequim vive uma crescente ameaça de terror jihadista.

O vídeo de meia hora foi divulgado por uma divisão estadual islâmica no oeste do Iraque, de acordo com o grupo SITE Intelligence, que monitora a atividade jihadista online. O vídeo, com legenda em árabe e uigur, mostra os combatentes Uighur no campo de batalha, bem como várias execuções terríveis de informantes acusados, disse o SITE Intelligence.

"Vocês chineses que não entendem o que as pessoas dizem!", disse um dos militantes antes de uma execução, de acordo com a tradução do SITE. "Nós somos os soldados do Califado, e iremos até você para esclarecer como é a língua de nossas armas, para derramar sangue como rios e vingar os oprimidos, se Allah permitir", acrescentou.

O recrutamento por grupos de jihadistas do Oriente Médio tem colocado Pequim em alerta cada vez mais alto, particularmente em sua região noroeste de Xinjiang, que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão e é o lar da maioria muçulmana Uighur. De acordo com dois estudos recentes, mais de 100 cidadãos chineses se juntaram ao grupo na Síria, e autoridades chinesas dizem que cerca de 300 uigures estão lutando com o movimento jihadista na Síria e no Iraque. Fonte: Associated Press

