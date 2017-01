Estado e prefeitura investirão R$ 20 mi em tapa-buracos em Campo Grande

O governo de Mato Grosso do Sul e a prefeitura de Campo Grande vão assinar um convênio no valor de R$ 50 milhões para recuperar as ruas e avenidas do município. Destes recursos, que serão investidos em partes iguais pelos parceiros (R$ 25 milhões para cada um), R$ 20 milhões serão destinados exclusivamente para o trabalho emergencial de tapa-buracos e o restante, R$ 30 milhões, para o recapeamento de vias.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (10), pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), a governadora em exercício, Rose Modesto (PSDB), e os secretários estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e o municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudy Fiorese.

O prefeito explicou que dos recursos que serão investidos no tapa-buracos, R$ 10 milhões serão do governo do estado e R$ 10 milhões do município. O convênio, conforme ele, deve ser assinado no dia 19 de janeiro. Enquanto a parceria não é formalizada, o município segue com a operação tapa-buracos com suas próprias equipes.

A expectativa, conforme o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, é que com os recursos do convênio o número de equipes seja ampliado, atualmente são 18, e o trabalho de tapa-buracos seja concluído, ou pelo menos, esteja próximo da finalização, em 120 dias.

“Essa é uma solução paliativa. Não é o que queríamos, que é recapear o asfalto da cidade, mas precisamos dar uma resposta rápida a população”, disse o prefeito, ressaltando ainda a forma como a demanda foi acolhida e recebeu um rápido encaminhamento pelo governo do estado.

Rose Modesto, que disputou o segundo turno das eleições municipais contra o próprio Marquinhos Trad em 2016, destacou que terminado o pleito a disputa se encerrou e foi aberto um canal de dialogo em prol da população de Campo Grande.

Neste sentido, lembrou que em dois anos da gestão do governador Reinaldo Azambuja, que está de férias, o Executivo Estadual repassou aos municípios do estado R$ 500 milhões por meio de convênios e que a parceria firmada com a prefeitura de Campo Grande é a primeira, mas não será a última. “Vamos fazer grandes coisas pela cidade”, assegurou.

O secretário estadual de Infraestrutura, por sua vez, revelou que os recursos que serão repassados a Campo Grande vêm do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul) e que será o município quem definirá as prioridades do investimento.

Já a parte do município no convênio, virá, de acordo com o prefeito, da economia de recursos com a redução do custeio da máquina e também da arrecadação de recursos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). “Já trabalhando com um cenário de dificuldades, estamos prevendo no convênio o repasse dos primeiros R$ 10 milhões do convênio em quatro etapas”, antecipa Marquinhos.

O prefeito disse que outros projetos voltados a área viária da cidade, encaminhados na gestão anterior (Alcides Bernal), como o convênio assinado com o Exército para fazer a reestruturação asfáltica de quatro ruas da cidade, a exemplo de outros contratos, vão passar por uma reavaliação, e em um prazo de 90 dias um relatório vai apontar ou não a sua viabilidade.

Outra parceria

Marquinhos adiantou que vai discutir com o governo do estado uma outra parceria para administrar os parques da cidade. Ele lembrou que em um momento de dificuldade do estado, quanto a prefeitura tinha boa saúde financeira, o município assumiu a gestão de estruturas como os parques Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, e o Jacques da Luz, nas Moreninhas, mas que na atualidade, quando o panorama se inverte, será necessário uma ação conjunta para assegurar o funcionamento destas áreas de lazer e esporte.

O prefeito lembrou ainda que na gestão anterior foi assinado até mesmo um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), entre o município e o Ministério Público Estadual (MPE), para que obras emergenciais fossem feitas nos parques visando assegurar o bom funcionamento das estruturas, mas que nenhuma das ações previstas foi realizada.

