Estado do Rio ultrapassa marca de 30 mil infectados pelo coronavírus; 3.237

O Estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 30 mil contaminados pelo novo coronavírus e contabiliza 3.237 mortos pela covid-19. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), 158 óbitos foram confirmados entre a terça e quarta-feira. Há ainda 1.045 casos aguardando resultado de exames para confirmar ou descartar a morte pela doença.

De acordo com a SES, até o momento 30.372 casos testaram positivo para a covid-19 no Estado. A maior concentração está no Rio, onde 17.066 foram contaminados.

A capital do Estado registra 2.249 mortes pela doença. A secretaria também informou que, até o momento, 25.397 pacientes que tiveram diagnóstico confirmado para covid-19 se recuperaram da doença.