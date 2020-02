Estado do Rio tem nove casos suspeitos de coronavírus

Existem nove casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, segundo divulgou na noite desta quinta-feira (27) a Secretaria Estadual de Saúde. Todos os casos estão sendo monitorados e, por enquanto, nenhum foi confirmado.

Dois ocorrem no município do Rio, 2 em Niterói (Região Metropolitana), 1 em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), 1 em Macaé (interior), além de dois turistas e um caso com local de residência ainda em investigação. Além dos sintomas respiratórios, os pacientes têm históricos de viagem para países com circulação ativa do vírus.

"Estamos em alerta máximo e preparados para enfrentar o coronavírus. Desde o início do ano trabalhamos na organização de um plano de resposta eficiente e ágil para enfrentar este novo vírus", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos.