Estado do Rio de Janeiro registra quarto caso de febre amarela

A prefeitura de Casimiro de Abreu, Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, confirmou hoje (23) o quarto caso de febre amarela no município. O morador Jairo Bochorny, de 68 anos, foi encaminhado ao Hospital Federal dos Servidores, na capital fluminense, e seu estado de saúde é estável. Esta também é a quarta confirmação da doença no estado.

Além de Bochorny, também foram contagiados pelo vírus da febre amarela os moradores Alessandro Valença Couto, de 37 anos, Joaquim de Oliveira Santos, de 45 anos, que já receberam alta, e Watila Santos, pedreiro que morreu no dia (11), vítima da doença.

Vacinação

A prefeitura de Casimiro de Abreu vacinou mais de 40 mil dos 42 mil moradores da cidade. Como a maior parte da população do município já foi vacinada contra a febre amarela, o hospital de campanha instalado na Praça Feliciano Sodré, sede do município, encerrou o trabalho de vacinação no sábado (18).

Os postos de saúde e centros de referência continuam vacinando a população do município diariamente a partir das 8h. A partir da semana que vem, a prefeitura informou que será necessário apresentar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência para receber a vacina.

