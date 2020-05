Estado do Rio bate recorde diário de mortes por covid-19 e total vai a 3.905

O Estado do Rio de Janeiro confirmou 248 novas mortes por covid-19, novo recorde em um intervalo de 24 horas - (Foto: Divulgação)

O Estado do Rio de Janeiro confirmou 248 novas mortes por covid-19, novo recorde em um intervalo de 24 horas. Segundo o boletim divulgado neste sábado, 23, pela Secretaria Estadual de Saúde, já são 3.905 óbitos pela doença e 34.533 casos confirmados - 944 a mais em relação ao dia anterior - desde o início da pandemia.

O Estado de São Paulo, que neste sábado confirmou 272 novos óbitos em 24 horas, ultrapassou o total de 6 mil mortos e já soma 80.558 casos confirmados - 3.687 a mais em apenas um dia.

No Rio, 976 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 26.843 vítimas da doença se recuperaram.

As mortes no Rio de Janeiro estão concentradas no Rio (2.702), Duque de Caxias (180), Nova Iguaçu (133), São Gonçalo (90), Niterói (89), Magé (75), Belford Roxo (73), São João de Meriti (66) e Itaboraí (49).

O maior número de casos no Estado do Rio estão na capital (21.043), Niterói (1983), Nova Iguaçu (1202), Duque de Caxias (1.183), São Gonçalo (871), São João de Meriti (615), Volta Redonda (546), Itaboraí (534), Belford Roxo (512) e Mesquita (413).