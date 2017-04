Estado discute data base com as categorias durante todo o mês de abril

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) fará durante o mês de abril um cronograma de reuniões com os 47 sindicatos e associações representantes dos servidores públicos do Estado para discutir questões relacionadas à data base.

À frente das tratativas, o secretário adjunto da Secretaria de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, aponta a importância de o Governo mais uma vez aprofundar o diálogo com os sindicatos e a partir das diretrizes para a nova política de valorização do servidor, manter os compromissos feitos com as categorias no ano passado e estudar onde será possível avançar diante do cenário de crise.

“Em primeiro lugar, queremos manter o diálogo permanente com os servidores. Segundo, não vamos colocar em risco o compromisso do Governo do Estado de manter o pagamento dos salários em dia. Terceiro, vamos buscar ações que diminuam as distorções salariais. E, por último, ter uma politica de valorização do servidor com base no seu desempenho” ressaltou o secretário adjunto da SAD.

O cronograma iniciado no dia 4 de abril já recebeu representantes de mais de 17 categorias. Entre eles a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Sindicato dos Procuradores de Entidades Públicas, Sindicato dos Servidores de Apoio a Administração Fazendária (Sindafaz), Sindicato dos Médicos (Sinmed), Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses (Sinpof), Sindicato dos Trabalhos em Seguridade Social (Sintss), Sindicato dos Trabalhadores e Servidores da Administração (Sindsad), Sindicato dos Funcionários Administrativos da Educação (Sinfae), Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) e Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap).

O presidente do Sindicato dos Servidores do Detran de Mato Grosso do Sul (Sindetran/MS), Octacílio Sakai Junior, ressaltou a importância do diálogo com as categorias. “É muito importante o Governo deixar a porta aberta para os sindicatos e que estejamos sempre conversando e buscando um denominador comum. Nosso objetivo é puxar mais atribuições para nossa carreira, contribuir para fortalecer o caixa do Governo e ajudar a fazer uma boa administração. Queremos trabalhar junto com o Estado, e fortalecer cada vez mais essa parceria” apontou o presidente do Sindetran.

Abono salarial – Sobre a Lei nº. 4.868, que concede abono salarial, em forma de reajuste aos servidores estaduais efetivos ativos, o adjunto da SAD, explica que o tema também esta em discussão com cada categoria. “Essa tem sido uma das pautas com os sindicatos, e até o final do mês temos que enviar um Projeto de Lei para Assembleia Legislativa (AL) com as definições sobre o abono” conclui Viegas.

Além do secretário adjunto da SAD, as reuniões com os representantes sindicais são conduzidas pela Coordenadoria Especial de Políticas de Gestão de Pessoas (Cegesp) e seguem até o dia 25 de abril.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

