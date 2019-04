Estado de SP tem 85,4 mil casos de dengue; Bauru lidera

Boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde coloca São José do Rio Preto, no interior paulista, em segundo lugar no ranking estadual da dengue este ano. A cidade atingiu 9.185 casos confirmados, ficando atrás apenas de Bauru, com 13.651 casos positivos. Rio Preto ultrapassou Araraquara, que registrou 7.493 pessoas doentes, conforme o boletim mais recente. O Estado de São Paulo vive uma epidemia de dengue, com 85,4 mil casos e 60 mortes confirmadas, segundo a Secretaria do Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.