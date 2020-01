Estado de saúde de menino baleado na cabeça no Rio permanece grave

Permanece grave o estado de saúde do menino Arthur Gonçalves Monteiro, de 5 anos, baleado na cabeça na noite de segunda-feira (27), quando estava com o pai em um jogo de futebol no Morro São João, no Engenho Novo, zona norte da cidade.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ele permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte, para onde foi transferido ontem, depois de passar por cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho.

Houve troca de tiros entre policiais e criminosos no momento em que Arthur foi atingido. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem a cargo da 25ª DP, com a realização de diligências.