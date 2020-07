Estado ativa mais 10 leitos de UTI-Covid na Santa Casa de Campo Grande

Para o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, todo esse esforço tem o objetivo de preparar Campo Grande e os demais municípios de Mato Grosso do Sul para o atendimento aos pacientes da Covid-19 - (Foto: Divulgação)

Dez novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento de pacientes com Covid-19 foram ativados na Santa Casa de Campo Grande nesta terça-feira (21.7). A melhoria é fruto de parceria entre o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com o município de Campo Grande.

A ativação de novos leitos na Capital se soma às cinco UTI’s inauguradas na segunda-feira (20.7) no Hospital do Pênfigo, e aos 37 leitos disponibilizados na semana passada, sendo 20 no Hospital Proncor, 10 na Clínica Campo Grande e sete no Hospital El Kadri, além de 18 leitos de retaguarda no Hospital do Câncer Alfredo Abrão.

Para o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, todo esse esforço tem o objetivo de preparar Campo Grande e os demais municípios de Mato Grosso do Sul para o atendimento aos pacientes da Covid-19. No entanto, ele reforçou a necessidade de colaboração de todas as pessoas.

“Estamos trabalhando para colocar em funcionamento, ainda neste mês, mais 28 leitos de UTI, sendo 10 no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e 18 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Mas nada disso será suficiente se não tivermos o apoio da população, contribuindo com as medidas que recomendamos: evitar aglomerações, higienizar constantemente as mãos e usar máscaras”.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a parceria entre as secretarias Estadual e Municipal de Saúde na articulação para a abertura de vagas na rede hospitalar da Capital. “Essa atuação conjunta nos possibilita a seguir os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a pandemia; entre eles, o aumento dos leitos. E é o que estamos fazendo”.

De acordo com o presidente da Santa Casa, Heber Xavier, a abertura dos novos leitos contou com o apoio do Ministério da Saúde, que encaminhou 10 respiradores utilizados à beira de leitos e outros 20 respiradores de transporte, bem como da Secretaria Estadual de Saúde, que repassou os monitores, equipamentos essenciais na estruturação das UTI’s.

Além dos secretários de saúde Geraldo Resende (Estado) e José Mauro (Município), do prefeito Marquinhos Trad, do presidente da Santa Casa, Heber Xavier, também estiveram presentes na abertura dos leitos os diretores da instituição Luiz Alberto Kanamura, superintendente da Gestão Médico-hospitalar; José de Oliveira Souza, diretor adjunto de finanças; e Aryane Senna, gerente de Enfermagem e Equipe Multiprofissional.

