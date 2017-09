Estado aguarda autorização da CEF para retomar obra no Aero Rancho

Campo Grande (MS) – A conclusão da obra de pavimentação e drenagem da última etapa do projeto em execução no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, está na dependência de repasses financeiros ou de uma autorização da Caixa Econômica Federal (CEF) para que o Governo do Estado antecipe o pagamento referente ao que já foi executado pela empresa contratada, a Decimal. A totalidade dos investimentos – R$ 1.037.849,88 – é do governo federal, via Ministério das Cidades, em convênio com o Estado.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) informou que, em consenso com a empreiteira, a obra foi paralisada porque a CEF ainda não efetuou nenhuma parcela dos recursos. A Decimal, no entanto, executou 48,24% dos serviços com verba própria – R$ 500.752,65, conforme medições realizadas pela Agesul. O governador Reinaldo Azambuja solicitou autorização à Caixa para que o Estado antecipe esse valor à empresa e seja ressarcido posteriormente.

Definida a questão financeira, a obra será reiniciada imediatamente, conforma adiantou o secretário-adjunto da secretaria estadual de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva. A empreiteira informou que está recompondo os equipamentos no canteiro de obras e tem condições técnicas de retomar os serviços a partir do dia 18 de setembro.

Recapeamento em Aquidauana

O Governo do Estado abriu processo, por meio da Agesul, para contratação de empresa para execução de obras de restauração e pavimentação (recapeamento) nas ruas Aniceto Rondon, Nº 13, dos Ferroviários, Duque de Caxias, Marly Russo e Mato Grosso do Sul (LD e LE), em Aquidauana. O aviso de licitação foi publicado na edição desta segunda-feira, 11, do Diário Oficial do Estado.

Parque das Nações Indígenas

A Agesul realizará no dia 27 de setembro a tomada de preços para contratação da obra de reforma e adequações no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira, 11. O projeto de reforma do parque inclui os núcleos de apoio básico, guaritas, quadras poliesportivas e gradil.

Sílvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários