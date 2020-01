Estádio Morenão deve ser liberado até a próxima sexta-feira

Campo Grande (MS) – Os quatro laudos de vistoria do Estádio Morenão, feitos pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que são engenharia, segurança, incêndio e pânico, foram entregues na manhã desta quarta-feira (22), ao promotor do Consumidor Luiz Eduardo Lemos. Segundo o promotor o próximo passo é a análise destes documentos.

Luiz Eduardo explicou que o foco principal do Ministério é a segurança do consumidor, e estima que até o final desta semana a análise esteja concluída.

O estádio recebeu reparos em um lance da marquise e nos setores de hidráulica, sanitária, elétrica e estrutural, além de reparos no gramado.

O secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, que participou da entrega dos laudos, está confiante na liberação do estádio Pedro Pedrossian (Morenão), para sediar os jogos do Campeonato Estadual de Futebol. Segundo o secretário após o campeonato, o estádio será reformado pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 4 milhões.

A temporada 2020 do futebol profissional tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). A abertura do campeonato será nesta quarta-feira, com a partida entre Águia Negra e Pontaporanse, no Ninho da Águia.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Saul Schramm