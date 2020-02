Estacionada em universidades, carreta de prevenção à saúde da mulher fará atendimentos gratuitos

Mamografia e Papanicolaou são os exames disponíveis - Foto: Divulgação

Na próxima semana, a carreta de prevenção do Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, estará em duas instituições de ensino superior em Campo Grande para disponibilizar à população exames ginecológicos e de diagnóstico da mama gratuitos.

De 17 a 20 de fevereiro, o veículo estaciona nas unidades da universidade Uniderp: de segunda a quarta-feira, o atendimento acontecerá no campus da Avenida Ceará, 333 e na quinta-feira, a carreta estará na unidade Agrárias, situada na Avenida Alexandre Herculano, 1.400, no bairro Taquaral Bosque.

No dia 21, sexta-feira, o serviço chegará à região sul da cidade, pois a carreta estará no Centro Universitário Anhanguera, localizado na Avenida Gury Marques, 3203, Vila Olinda.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, das 8h às 17h, e as interessadas deverão levar os documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS e um comprovante de residência. Diariamente, serão oferecidas 76 vagas para o exame Papanicolaou para mulheres de 25 a 64 anos e 54 mamografias para o público feminino de 40 a 69 anos.

"Por meio dos nossos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Odontologia e clínicas na área de saúde, temos oferecido atendimento e tratamento a centenas de cidadãos todos os anos. A presença da carreta do Hospital de Amor dentro da universidade amplia esse compromisso social, com o foco na prevenção", explicou o reitor da Uniderp, Taner Bitencourt.

Para a enfermeira do Hospital de Amor, Esthefani Uchôa, a ação de atendimento também vem reforçar a necessidade de vigilância constante com as principais doenças que afetam a saúde da população feminina. "No próximo mês ocorrerá a campanha Março Lilás, que tem como objetivo despertar a atenção e conscientizar para a prevenção do câncer do colo do útero, hoje, a terceira maior incidência entre as mulheres brasileiras", revela.

Indicadores

A estimativa do Inca (Instituto Nacional de Câncer) para 2020 é de 850 casos de câncer de mama em Mato Grosso do Sul. Desses, 370 seriam em Campo Grande. Com relação ao câncer de colo do útero a expectativa é de 270 ocorrências em todo o estado e de 40 na Capital.