Estácio promove Semana da Sustentabilidade e da Responsabilidade Social

A Faculdade Estácio de Campo Grande realiza, de 25 a 30 de setembro, a 5ª Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social com atividades gratuitas para a população em 22 estados e no Distrito Federal. Mais de 77 campi da Instituição participam do evento que prevê atrações culturais, palestras, oficinas e diversos atendimentos à população. Esta é a quinta edição do evento e o tema escolhido para este ano foi “Alimentação Sustentável”.

A 5ª Semana tem como objetivo estimular uma atitude mais crítica e responsável em relação à alimentação. A intenção é promover a reflexão sobre temas atuais como a fome e a obesidade que estão presentes em todo o mundo. No Brasil, cerca de sete milhões de pessoas ainda sofrem com a fome (FAO), enquanto o último Censo realizado pelo IBGE aponta que aproximadamente 50% da população brasileira se encontra acima do peso. A ação visa estimular os hábitos saudáveis de alimentação e como evitar o desperdício. O objetivo é informar, não só aos alunos, mas também aos colaboradores e a comunidade sobre o consumo consciente de água e energia.

As atividades acontecem no dia 26/09, das 9 às 9h30 e das 20 às 20h40 na Unidade Centro, Av. Fernando Corrêa da Costa, 1800. No dia 27/09, o evento será na Unidade TV Morena, Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, nos mesmos horários.

“DIA E”

A ação chamada “Dia E” acontece em todo o Brasil no dia 27/09. Em Campo Grande, a Estácio vai beneficiar gratuitamente a comunidade, das 8 às 11h, no campus TV Morena. Os cursos de saúde irão atender com a “Blitz da Saúde”, com palestras educativas sobre hipertensão e diabetes, além de consultas de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia com a verificação de pressão arterial, peso, altura e quick massagem. O Núcleo de Práticas Jurídicas também fará orientação em causas cíveis, como vara de família, trabalhista, abertura de processos, contratos e execução de dívidas.

Os cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos farão orientações sobre elaboração de currículo, o de Educação Física irá promover aulas de zumba e a “Blitz Ambiental”, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, estará recebendo medicamentos vencidos para o descarte correto. A Engenharia Civil fará atividades voltadas ao consumo consciente de energia elétrica.

